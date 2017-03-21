Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку
Руководство сызранского АО «Тяжмаш» выделит участок площадью 9137 кв. м, расположенный по ул. Гидротурбинной, 9-а, под парковку. Земля принадлежит Самарской области, которая передала ее в бессрочное пользование Сызранскому политехническому колледжу.
Как сообщается на сайте администрации Сызрани, это позволит освободить от машин площадь ДК «Авангард», внутридомовые территории по улицам Гидротурбинной и Гоголя, непосредственно прилегающие к АО «Тяжмаш», где сейчас паркуют автомобили работники компании.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
3 августа 2017, 17:01
«Тяжмаш» может заплатить акционерам почти 422 млн рублей
Комментариев: 0
|Запретят парковку на десятках улиц в Самаре
3 мая 2017, 09:34
|В Новокуйбышевске запретят парковку на пр. Победы
14 апреля 2017, 16:40
|На дивиденды «Тяжмаш» может направить более 687 млн рублей
10 апреля 2017, 17:23
|Прокуратура требует организовать парковки для инвалидов у новокуйбышевских ТЦ
21 марта 2017, 09:09
|Не будет работать офис МФЦ в Новокуйбышевске
17 августа 2017, 16:56
|Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России
17 августа 2017, 14:34
|На собеседованиях в Самаре врут и работники, и работодатели
16 августа 2017, 17:43
|В Тольятти завтра закроют движение транспорта
16 августа 2017, 17:12
|Дворы в Тольятти начнут ремонтировать на этой неделе
16 августа 2017, 12:09