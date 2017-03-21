Главное за сегодня: 
За окном: +30, завтра: +31
 16 августа 2017, 16:57 
Рейтинг: 0 
Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку

Руководство сызранского АО «Тяжмаш» выделит участок площадью 9137 кв. м, расположенный по ул. Гидротурбинной, 9-а, под парковку. Земля принадлежит Самарской области, которая передала ее в бессрочное пользование Сызранскому политехническому колледжу. 

Как сообщается на сайте администрации Сызрани, это позволит освободить от машин площадь ДК «Авангард», внутридомовые территории по улицам Гидротурбинной и Гоголя, непосредственно прилегающие к АО «Тяжмаш», где сейчас паркуют автомобили работники компании. 

 

Теги: парковка, тяжмаш

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios