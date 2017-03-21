16 августа 2017, 16:57

Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку

Руководство сызранского АО «Тяжмаш» выделит участок площадью 9137 кв. м, расположенный по ул. Гидротурбинной, 9-а, под парковку. Земля принадлежит Самарской области, которая передала ее в бессрочное пользование Сызранскому политехническому колледжу.

Как сообщается на сайте администрации Сызрани, это позволит освободить от машин площадь ДК «Авангард», внутридомовые территории по улицам Гидротурбинной и Гоголя, непосредственно прилегающие к АО «Тяжмаш», где сейчас паркуют автомобили работники компании.

Теги: парковка, тяжмаш

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