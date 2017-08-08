Самарская область продолжит требовать долги покойного Бориса Березовского
«Работы по взысканию долга Б.А. Березовского перед регионом продолжаются», - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сегодня правительство одобрило постановление «О заключении мирового соглашения», «необходимого для продолжения работы по взысканию долга Б.А. Березовского перед регионом».
В июне областные власти подготовили проект мирового соглашения. Соглашение заключается с Майклом Томасом Лидзом, Николасом Стюартом Вудом и Кевином Джоном Хеллардом, действующими в качестве попечителей несостоятельного наследства Платона Еленина (ранее известного как Борис Абрамович Березовский). От имени Самарской области подписать документ уполномочен Майкл Фенн.
«Конкурсные управляющие соглашаются и настоящим признают Самару в качестве необеспеченного кредитора Наследственного Имущества в размере 13,5 млн фунтов стерлингов», - говорилось в проекте мирового соглашения. В переводе на рубли – более 1 млрд рублей.
Напомним, в 1995 г. АвтоВАЗ задолжал Самарской области налоговые платежи, а компания ЛогоВАЗ, созданная Березовским и Дубовым - деньги заводу за поставленные машины. В результате взаимозачета власти области списали автозаводу налоговые долги и получили за это 6% акций ЛогоВАЗа. В 2002 г. Генпрокуратура оценила ущерб области от взаимозачета в $3 млн.
Потерянные деньги Самарская область пыталась вернуть с Березовского с 2011 г. После длительных судебных разбирательств в России в сентябре 2012 г. Самарская область подала иск в Высокий суд Лондона. Региону удалось вернуть 74 млн рублей, после чего остаток долга сократился до 989 млн рублей.
В ноябре 2012 г. Самарская область заключала контракт на ведение этого дела с адвокатской компанией «Пинсент Мейсонс ЛЛП» на 400 тыс. фунтов стерлингов.
В марте 2013 г. Борис Березовский умер.
В декабре 2013 г. адвокаты "Пинсент Мейсонс ЛЛП" вновь выиграли конкурс, объявленный самарским облправительством на 340 тыс. фунтов стерлингов. Тогда перед юристами ставилась задача взыскать деньги с наследников Березовского.
В конце декабря 2014 г. «Пинсент Мейсонс ЛЛП» была единственным участником открытого конкурса, объявленного главным управлением организации торгов области и собралась вновь попытаться взыскать 989,4 млн рублей. За ведение дела в Высоком суде Лондона компании обещали 240 тыс. фунтов стерлингов.
В 2015 г. департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области объявил очередные торги на право оказания юридических услуг по взысканию «с Березовского Б.А. и (или) Дубова Ю.А. денежные средства в сумме 989 388 017 рублей 66 копеек». Контракт оценивался в 170 000 фунтов стерлингов Соединенного Королевства или 17 млн 831 тыс. 470 рублей по курсу ЦБ РФ на 14 декабря 2015 г.
16 декабря 2015 г. власти Самарской области взыскали с наследников Березовского дополнительно 3 млн рублей по делу о многомиллионном долге. Долг Березовского перед Самарской области сократился до 986 млн рублей.
Теги: борис березовский, самарская область, долг, мировое соглашение
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