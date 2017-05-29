16 августа 2017, 10:58

Допэмиссию ПАО «Кузнецов» зарегистрировали

Зарегистрирована допэмиссия акций ПАО «Кузнецов», сообщает компания. Размещать акции начнут через 7 дней после регистрации. Разместить акции компания планирует к 10 апреля, либо раньше – если их выкупят. Но назначенный срок может быть и продлен.

Допэмиссию собрание акционеров самарского предприятия одобрило 30 июня. Акции будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – АО ОДК (основной акционер «Кузнецова» - 72,12% уставного капитала), Росимущество и Ростех (владелец 14,08% уставного капитала «Кузнецова»).

Планируется разместить 2, 700 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции будут продавать по 10 169 рублей за акцию. Таким образом, уставный капитал «Кузнецова» после допэмиссии увеличится на более чем 27,456 млрд рублей.

Размер уставного капитала «Кузнецова» по данным на июль - 1 825 822 рублей. Разделен на 1 709 434 обыкновенных и 116 388 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Теги: пао кузнецов, допэмиссия

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