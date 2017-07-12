ФОК в Саврухе Похвистневского района сдадут в декабре
Во время рабочего визита в Похвистневский район губернатор Николай Меркушкин оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Савруха. Строители уже приступили к третьему, завершающему этапу - им предстоит устроить внутренние и наружные инженерные системы и благоустроить территорию.
В спорткомплексе будет универсальный зал 36×18 м, зал атлетической гимнастики, тренажерный зал, проектом предусмотрены душевые, тренерские комнаты.
Спорткомплекс планируется сдать в декабре.
Также в Саврухе губернатор ознакомился с работой одного из крупнейших сельхозпредприятий региона — АО "Северный ключ". В этом году там собираются намолотить 40 тыс. тонн зерна.
Директор сельхозпредприятия также рассказал, что в настоящее время на трех свинофермах содержатся около 37 тыс. голов, в том числе 2 тыс. свиноматок. Хозяйство ежегодно производит более 5 тыс. тонн свинины.
Также "Северный ключ" производит молоко. В данный момент поголовье крупного рогатого скота чуть меньше 3 тыс. голов, в том числе 1 тыс. дойных коров. В прошлом году хозяйство произвело 6600 тонн молока.
Также во время визита в Похвистневский район Николай Меркушкин вручил ключи от новых квартир жителям поселка Октябрьский в Похвистнево. Для расселения 159 человек в поселке за год возвели четыре двухэтажных 16-тиквартирных жилых дома и одну 18-тиквартирную двухэтажку.
В целом, в Похвистнево с 2013 г. построено 22 многоквартирных дома и переселено 1070 граждан из аварийного жилья. На переселение граждан в новое жилье за период действия программы потратили 630 млн рублей, в том числе 134 млн рублей — в Октябрьском.
Теги: меркушкин
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
15 августа 2017, 11:25
Областной бюджет может недополучить 780 млн рублей
Комментариев: 0
|Работа на будущее
11 августа 2017, 07:33
|Самарский губернатор улучшил свои позиции в рейтинге АПЭК
10 августа 2017, 09:22
|Фурсов: Ремонт самарских магистралей идет с опережением графика
21 июля 2017, 19:41
|Командование 326 авиационной Севастопольско-Берлинской дивизии поблагодарило руководство Самарской области
12 июля 2017, 13:40
|Не будет работать офис МФЦ в Новокуйбышевске
17 августа 2017, 16:56
|Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России
17 августа 2017, 14:34
|На собеседованиях в Самаре врут и работники, и работодатели
16 августа 2017, 17:43
|В Тольятти завтра закроют движение транспорта
16 августа 2017, 17:12
|Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку
16 августа 2017, 16:57