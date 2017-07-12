16 августа 2017, 10:42

ФОК в Саврухе Похвистневского района сдадут в декабре

Во время рабочего визита в Похвистневский район губернатор Николай Меркушкин оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Савруха. Строители уже приступили к третьему, завершающему этапу - им предстоит устроить внутренние и наружные инженерные системы и благоустроить территорию.

В спорткомплексе будет универсальный зал 36×18 м, зал атлетической гимнастики, тренажерный зал, проектом предусмотрены душевые, тренерские комнаты.

Спорткомплекс планируется сдать в декабре.

Также в Саврухе губернатор ознакомился с работой одного из крупнейших сельхозпредприятий региона — АО "Северный ключ". В этом году там собираются намолотить 40 тыс. тонн зерна.

Директор сельхозпредприятия также рассказал, что в настоящее время на трех свинофермах содержатся около 37 тыс. голов, в том числе 2 тыс. свиноматок. Хозяйство ежегодно производит более 5 тыс. тонн свинины.

Также "Северный ключ" производит молоко. В данный момент поголовье крупного рогатого скота чуть меньше 3 тыс. голов, в том числе 1 тыс. дойных коров. В прошлом году хозяйство произвело 6600 тонн молока.

Также во время визита в Похвистневский район Николай Меркушкин вручил ключи от новых квартир жителям поселка Октябрьский в Похвистнево. Для расселения 159 человек в поселке за год возвели четыре двухэтажных 16-тиквартирных жилых дома и одну 18-тиквартирную двухэтажку.

В целом, в Похвистнево с 2013 г. построено 22 многоквартирных дома и переселено 1070 граждан из аварийного жилья. На переселение граждан в новое жилье за период действия программы потратили 630 млн рублей, в том числе 134 млн рублей — в Октябрьском.

Теги: меркушкин

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