16 августа 2017, 17:12
В Тольятти завтра закроют движение транспорта
В Тольятти завтра закроют движение транспорта
С 17 августа по 31 октября будет перекрыто движение транспорта в районе домов №№ 11 и 13 по бульвару Ленина в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там будут прокладывать трубопровод.
Для водителей установят временные дорожные знаки.
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