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 16 августа 2017, 17:12 
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В Тольятти завтра закроют движение транспорта

С 17 августа по 31 октября будет перекрыто движение транспорта в районе домов №№ 11 и 13 по бульвару Ленина в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там будут прокладывать трубопровод.

Для водителей установят временные дорожные знаки. 

Теги: тольятти, транспорт

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