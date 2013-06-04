16 августа 2017, 09:51

Дворец единоборств в Самаре строить пока не будут

Дворец единоборств начнут строить в Самаре после проведения ЧМ-2018. Об этом губернатор Самарской области рассказал олимпийскому чемпиону Тагиру Хайбулаеву.

Напомним, о необходимости появления в Самаре дворца единоборств Хайбулаев заявил в 2012 г., после возвращения с летних Олимпийских игр.

Власти решили, что новый спортивный объект должен появиться в самом густонаселенном районе Самары - Промышленном.

В июне 2013 г. губернатор области Николай Меркушкин заявил о том, что дворец единоборств построят в парке "Молодежный". Изначально предполагалось, что он войдет в общий архитектурный ансамбль с физкультурным комплексом на стадионе "Орбита". По данным СМИ, губернатор говорил о том, что дворец будет построен уже к концу 2014 г. Позже самарские СМИ называли другую дату - 2015 г.

29 июля 2013 г. в ДК им. Литвинова на публичных слушаниях было решено сменить зонирование участка в парке "Молодежный" на ул. Ставропольской под новый Дворец единоборств. По официальному сообщению горадминистрации, из порядка 1000 горожан, принимавших участие в слушаниях, 746 проголосовали "за", против - 285.

14 августа 2014 г. пресс-служба правительства области обнародовала результаты очередных публичных слушаний, на которых присутствующие также поддержали строительство дворца единоборств в парке.

25 августа того же года появилась петиция с просьбой защитить парк от застройки.

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