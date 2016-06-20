16 августа 2017, 09:55

Бассейн в самарской школе №108 может открыться в конце октября

Нашли подрядчика, который капитально отремонтирует неработающий с 2016 г. бассейн в самарской школе №108 (ул. Бубнова, 7).

Это будет самарское ООО "ВолгаСтройКонсалт". При этом второй участник аукциона – московское ООО «Строительная компания «Атлант» - предложил ровно такую же цену, как и победитель, – 14,639 млн рублей.

Начальная цена контракта составляла 14, 787 млн рублей.

За 70 дней после подписания контракта (то есть уже к концу октября) подрядчик должен будет демонтировать разрушенные конструкции школьного бассейна, построить новые, установить новые системы водоснабжения, канализации и т.д.

В марте 2016 г. глава Самары Олег Фурсов на встрече с жителями заявил: «Для реконструкции здания бассейна по предварительным оценкам потребуется около 24 миллионов рублей. Провести работы планируется в ближайшее время. Чтобы ускорить этот процесс, необходима помощь жителей, которые в ходе субботников помогут облагородить территорию вокруг здания. Важно, чтобы заниматься в этом бассейне могли не только ученики 108 школы, но и дети из других школ».

Отремонтировать бассейн власти обещали еще летом 2016 г.

В июне прошлого года даже объявили аукцион по поиску подрядчика, оценив его услуги в 21,2 млн рублей. Работы обещали оплатить из средств бюджетных организаций.

Ремонтная смета, как сообщается в документации к аукциону, была уточнена в январе 2017 г. и стоимость ремонта сократилась на треть.

Теги: бассйен, самарская школа №108, подрядчик

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