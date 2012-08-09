На собеседованиях в Самаре врут и работники, и работодатели
Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 780 жителей Самары, выясняя, как часто они лгут на собеседованиях.
65% жителей Самары скрывали правду от будущего работодателя, а также приукрашивали свои профессиональные заслуги. 4% опрошенных признались, что на интервью им приходилось нагло врать. Треть опрошенных были честны на собеседовании. 73% «обманщиков» убеждены, что именно ложь помогла им при трудоустройстве.
При этом, 74% опрошенных хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина самарцев выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а каждого пятого так официально и не трудоустроили.
Теги: собеседование
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10 июня 2014, 14:06
Самарские работодатели не ценят честность соискателей
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