16 августа 2017, 09:08

Сбербанк пообещал Самарской области 5,7 млрд налогов

В этом году Сбербанк планирует перечислить в региональный и местные бюджеты порядка 5,7 млрд рублей. Это выяснилось на встрече Николая Меркушкина и председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанка России» Владимира Ситнова.

Сбербанк - третье в области предприятие по числу сотрудников. Как пояснил Ситнов, в настоящий момент в организации трудоустроены 12 тыс. человек. В ближайшем будущем будут созданы еще около 800 рабочих мест в Тольятти - с 1 октября на площадке АвтоВАЗа начнет работу «Центр корпоративных решений» ПАО «Сбербанк России», который будет обслуживать клиентов банка со всей России.

«Фактически Самара стала «запасной столицей» для Сбербанка», - цитирует Ситнова пресс-служба областного правительства.

Соглашение между Самарской областью, Сбербанком и АвтоВАЗом было в сентябре прошлого года на международном инвестфоруме «Сочи-2016». Соглашение заключено на 3 года с возможностью автоматического продления.

АвтоВАЗ обязался передать свои свободные здания Сбербанку под Центр принятия корпоративных решений. Центр "будет заниматься он-лайн поддержкой всех потребностей юридических лиц финансовой организации", сообщала пресс-служба губернатора.

В центре планировали создать 1200 новых рабочих мест, сообщала пресс-служба автозавода, уточнив, что банку передадут здания «вне автомобильного производства».

Как сообщала год назад пресс-службы губернатора, рабочие места будут создаваться в два этапа: на первом этапе - до 1 января 2017 г. - будет создано 160 рабочих мест, на втором этапе - до 1 сентября 2017 г. количество сотрудников будет увеличено до 1000 человек.

Теги: сбербанк

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