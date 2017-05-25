15 августа 2017, 17:35

250 студентов получат стипендии от главы Самары

Администрация Самары утвердила программу «Молодежь Самары» на 2018-2022 годы. На нее потратят из городского бюджета 340,957 млн рублей. Из них:

в 2018 г. –45, 265 млн рублей;

в 2019 г. –70, 029 млн;

в 2020 г. –71, 996 млн;

в 2021 г. –75, 558 млн;

в 2022 г. –78, 107 млн рублей.

Деньги из вышестоящих бюджетов планируется тратить на эту программу по мере их поступления. Если их выделят.

В конце 2022 г. чиновники планируют увидеть у молодежи активную гражданскую позицию и чувство уважения к памятным и юбилейным датам. К тому времени должны быть созданы и условия для мотивации молодежи к успеху и ценностям семейной жизни.

Главным образом, за 5 лет должно увеличиться число молодых, «осведомленных о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара».

Также должна укрепиться материально-техническая база учреждений, которые оказывают услуги «отрасли молодежной политики» и повыситься их противопожарная безопасность. Должен повыситься и профессионализм тех, кто работает с молодежью.

Для воспитания активной гражданской позиции у молодежи за 5 лет проведут 38 мероприятий. Для мотивации молодых к успеху – 254. Для пропаганды семейных ценностей – 11.

250 студентов в 2018-2022 гг. получат стипендию главы Самары.

О молодежных мероприятиях в разных сферах за это время должны написать 35 тыс. кв. сантиметров заметок. На телевидении планируется создать 5 молодежных программ. А в интернете – 4 активно функционирующих ресурсов.

Материально-технических ценностей (каких – не указывают) планируют приобрести 37, 16 из них – в 2019 г. Отремонтировать планируют 6 молодежных учреждений. А их кадровый потенциал укрепят 90 сотрудников, "прошедших повышение квалификации, участие в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях".

Теги: молодежь самары, программа

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