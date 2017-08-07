15 августа 2017, 16:20

В Тольятти ищут грабителя

В Тольятти ищут злоумышленника, который ночью 10 августа ограбил пенсионерку в подъезде дома на ул. Голосова. Он отобралу нее сумку, в которой находились банковские карты, документы, сотовый телефон и деньги.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Приметы: на вид 25 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.

Был одет в футболку с белыми полосами на плечах, бриджи светлые, по бокам – карманы, сандалии черные.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее в Отдел полиции №24 Управления МВД России по Тольятти по телефонам: 8(8482) 93-49-02, 93-49-29.

Видео с места преступления

Теги: пенсионерка, грабеж, тольятти

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