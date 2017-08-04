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 15 августа 2017, 16:15 
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У сызранского досугового комплекса новый директор

МБУ "Культурно-Досуговый Комплекс" Сызрани возглавила  Ирина Мингалишева.

Мингалишева сменила на посту директора МБУ «КДК» Веру Кузнецову, которая ушла на пенсию.

До назначения Мингалишева с 2012 г. возглавляла общественную организацию «Федерация фитнес-аэробики Сызрани».

 

Теги: сызрань, кдк

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