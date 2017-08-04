15 августа 2017, 16:15

У сызранского досугового комплекса новый директор

МБУ "Культурно-Досуговый Комплекс" Сызрани возглавила Ирина Мингалишева.

Мингалишева сменила на посту директора МБУ «КДК» Веру Кузнецову, которая ушла на пенсию.

До назначения Мингалишева с 2012 г. возглавляла общественную организацию «Федерация фитнес-аэробики Сызрани».