15 августа 2017, 16:15
У сызранского досугового комплекса новый директор
У сызранского досугового комплекса новый директор
Мингалишева сменила на посту директора МБУ «КДК» Веру Кузнецову, которая ушла на пенсию.
До назначения Мингалишева с 2012 г. возглавляла общественную организацию «Федерация фитнес-аэробики Сызрани».
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