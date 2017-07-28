15 августа 2017, 16:12

Дети Жигулевска могут отдохнуть бесплатно

ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа" в Жигулевске предлагает бесплатные путевки на осеннее - зимний период (сентябрь - декабрь) для детей от 6 до 18 лет. Об этом сообщает администрация города.

Отдохнуть дети могут 24 дня в санаториях: «Молодецкий Курган», «Электроник - Дубрава», «Звездный»

Детям предложат:

-питание 5-разовое сбалансированное;

-проживание детей в корпусах с удобствами в комнатах на 2-4-8 человек;

-комплекс медицинских, общеоздоровительных процедур;

-обучение по школьной программе.

"Возможен заезд группой, классом, (спортивной секцией)", - уточняется в сообщении.

Количество путевок ограничено.

Всю дополнительную информацию можно получить по адресу: Жигулевск, мкр. В-1, д. 31; тел. 7-19-33, 7-19-34.

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