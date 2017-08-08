15 августа 2017, 15:25

АвтоВАЗ просит у правительства РФ 440 млн рублей

фото пресс-службы АвтоВАЗа

Из резервного фонда правительства Российской Федерации могут выделить 439,2 млн рублей "на снижение напряженности на рынке труда Самарской области в 2017 году" - поддержку сотрудников АвтоВАЗа. Кроме того, еще 23,1 млн рублей выделит региональное правительство. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Эти деньги планируется направить на:

– частичное возмещение организациям, принимающим уволенных работников, расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест;

– частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.

Поддержку получит 5131 сотрудник АвтоВАза, говорится в сообщении.

Напомним. в июле Минфин России не поддержал инициативу российских Минтруда, Минпромторга и Минэкономики о выделении Самарской области 600 млн рублей на поддержку занятости работников АвтоВАЗа.

Ранее президент компании Николя Мор заявил, что АвтоВАЗ может уволить 2000 сотрудников до конца года. "Возможно, это будет больше 2 тысяч человек до конца года", - сказал Мор.

В 2017-2018 гг. АвтоВАЗ сократит более 8 тыс. сотрудников. Об этом в июле заявил полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича. 6 тыс. человек планируется уволить в этом году, еще 2,2 тыс. – в 2018 г.

На это пресс-служба автозавода сообщила: "В части сокращения персонала, ПАО «АвтоВАЗ» официально подтверждает информацию, объявленную в феврале текущего года, по сокращению 740 человек, не занятых в основном производстве. В настоящее время у Компании нет планов по увеличению данного числа сотрудников".

Теги: автоваз, поддержка, самарская область, правительство РФ

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