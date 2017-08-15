15 августа 2017, 15:26

На деньги от продажи средней квартиры в Самаре можно купить 16 кв. м в Москве

Средний житель Самары, имеющий квартиру стоимостью 3,163 млн рублей, может рассчитывать на покупку 16 кв. м жилой площади в Москве. Если продаст свою квартиру. Это среднероссийский показатель.

Житель Тольятти при продаже своего жилья за 2,912 млн рублей, может купить себе в столице 15 кв. м.

Средняя цена квадратного метра в Москве, если исключить элитное жилье вместе с Новой Москвой, составляет, по данным Mirkvartir.ru, 192 302 рубля. Разделив на нее среднюю цену квартиры в каждом городе, можно узнать, сколько таких «квадратов» может выкупить регионал.

Полноценную квартиру в столице могут купить только жители Санкт-Петербурга и Сочи. Для последних это будет вариант на окраине.

«Жители восьми регионов – Хабаровска, Севастополя, Симферополя, Владивостока, Московской области, Екатеринбурга, Якутска и Сургута — еле-еле наскребут на крохотную студию размером 21−23 кв. м.

Жители Тюмени, Уфы, Казани и Нижнего Новгорода купят комнату нормального размера (19 кв. м), то жители половины крупных городов смогут приобрести совсем небольшое помещение – площадью от 11 до 14 кв. м, в какой-нибудь пятиэтажке под снос».

Теги: мир квартир, самара, тольятти, москва, жилье

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.