На деньги от продажи средней квартиры в Самаре можно купить 16 кв. м в Москве
Средний житель Самары, имеющий квартиру стоимостью 3,163 млн рублей, может рассчитывать на покупку 16 кв. м жилой площади в Москве. Если продаст свою квартиру. Это среднероссийский показатель.
Житель Тольятти при продаже своего жилья за 2,912 млн рублей, может купить себе в столице 15 кв. м.
Средняя цена квадратного метра в Москве, если исключить элитное жилье вместе с Новой Москвой, составляет, по данным Mirkvartir.ru, 192 302 рубля. Разделив на нее среднюю цену квартиры в каждом городе, можно узнать, сколько таких «квадратов» может выкупить регионал.
Полноценную квартиру в столице могут купить только жители Санкт-Петербурга и Сочи. Для последних это будет вариант на окраине.
«Жители восьми регионов – Хабаровска, Севастополя, Симферополя, Владивостока, Московской области, Екатеринбурга, Якутска и Сургута — еле-еле наскребут на крохотную студию размером 21−23 кв. м.
Жители Тюмени, Уфы, Казани и Нижнего Новгорода купят комнату нормального размера (19 кв. м), то жители половины крупных городов смогут приобрести совсем небольшое помещение – площадью от 11 до 14 кв. м, в какой-нибудь пятиэтажке под снос».
Теги: мир квартир, самара, тольятти, москва, жилье
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