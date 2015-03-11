Вчера, 17:04

Граждане Шенталинского района решили скидываться по 200 рублей

Жители 10 сел Шенталинского района большинством голосов проголосовали за ежегодное самообложение. Референдум в селах Артюшкино, Денискино, Каменка, Канаш, Салейкино, Старая Шентала, Туарма, Четырла, Васильевка и Шентала проходил 18 июня.

Граждане отвечали на вопрос: «Согласны ли Вы на введение ежегодного разового сбора (самообложения) в размере 200 (двести) рублей с граждан в возрасте от 18 до 80 лет, зарегистрированных на территории сельского поселения Шентала и направлять данные средства на решение вопросов местного значения по благоустройству населенных пунктов на территории сельского поселения Шентала?»

По данным избиркома Самарской области, самые сознательные граждане в районе живут в Денискино, Артюшкино, Каменке и Четырле. В этих селах за самообложение проголосовали более 80%. Менее всего готовы оплачивать благоустройство села готовы жители райцентра – Шенталы, где проживают более всего избирателей. За ежегодный сбор проголосовало 50,65%, против – 48,52%.

В 10 селах, по данным избиркома, проживают 11 628 человек, которые и должны платить по 200 рублей. Если все заплатят, то Шенталинский район получит 2,326 млн рублей.

Отметим, что доходы района на этот год утверждены в сумме 50,125 млн рублей. Из них собственные доходы – это только 28,061 млн рублей. Остальное – субсидии и дотации из вышестоящих бюджетов.

Теги: шенталинский район, самообложение, референдум

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