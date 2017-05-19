Когда и где в Самарской области запрещено продавать алкоголь
Правительство Самарской области опубликовало несколько постановлений о запрете продажи алкоголя в дни школьных выпускных.
В Тольятти будет действовать запрет 23 июня по всей территории города.
Также 24 июня, в день закрытия молодежного форума «iВолга» будет запрещена продажа алкоголя в пос. Прибрежный в границах улиц: Звездная, дома № 1-17, Парусная, 1-32, Труда, 1-22, Юности, 1-9, Никонова, 1-5, Овчарова, 1-7, Знаменосная, 3-5, Прибрежная, 2-20.
Больше всего ограничений коснется населенных пунктов Волжского района:
В Кошкинском районе под запрет попали магазины:
В Исаклинском районе запретят торговать алкоголем на территориях:
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14 июня 2017, 12:36
На форуме «iВолга» запретили продажу алкоголя
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