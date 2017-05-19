Вчера, 16:32

Когда и где в Самарской области запрещено продавать алкоголь

Правительство Самарской области опубликовало несколько постановлений о запрете продажи алкоголя в дни школьных выпускных.

В Тольятти будет действовать запрет 23 июня по всей территории города.

Также 24 июня, в день закрытия молодежного форума «iВолга» будет запрещена продажа алкоголя в пос. Прибрежный в границах улиц: Звездная, дома № 1-17, Парусная, 1-32, Труда, 1-22, Юности, 1-9, Никонова, 1-5, Овчарова, 1-7, Знаменосная, 3-5, Прибрежная, 2-20.

Больше всего ограничений коснется населенных пунктов Волжского района:







В Кошкинском районе под запрет попали магазины:

В Исаклинском районе запретят торговать алкоголем на территориях:

Теги: алкоголь, выпускные

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