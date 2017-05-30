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От клещей в Самарской области пострадали 3,5 тыс. человек
От клещей в Самарской области пострадали 3,5 тыс. человек
По данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, с начала эпидемического сезона (с 16 марта) в области зарегистрировали 3529 пострадавших от укусов клещами (в том числе 899 детей). Это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4152 случая).
Теги: клещи, роспотребнадзор
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