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В Самаре больше всего православных

Наибольшее количество православных россиян проживают в Самаре - 57%. Это выяснили социологи агентства ZOOM MARKET.

Федеральный социологический опрос по определению религиозной принадлежности жителей России проводился в июне в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Самара, Красноярск, Воронеж. Выборка - 8800 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет. По 800 человек в каждом из городов.

Вторая самая многочисленная группа верующих в Самаре – мусульмане (21%). 13% - атеисты. Не нашли социологи в городе ни одного протестанта. Остальные конфессии набрали от 1 до 3%.

Кроме Самары, подавляющую часть православных социологи нашли в Нижним Новгороде и Перми (53%), Новосибирске (49%), Санкт-Петербурге и Красноярске (43%), а также в Воронеже (41%). Наибольшее количество мусульман проживают в Казани (72%), Краснодаре (43%), Воронеже (31%), Екатеринбурге (29%), Красноярске (28%) и в Москве (26%). Атеистами назвали себя 26% опрошенных в Санкт-Петербурге (26%), по 23% в Воронеже и Екатеринбурге, 22% в Красноярске, 21% в Москве и 18% в Новосибирске.

В целом опрос показал, что в среднем по России православными себя считают 42% опрошенных, мусульманами – 30%, атеистами – 18%.

Теги: опрос по определению религиозной принадлежности, самара

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