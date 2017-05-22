Фото: в Самаре разыскивают пострадавших от грабителя
В июне в разных районах Самары произошла серия разбойных нападений. Жертвами становились несовершеннолетние и молодые люди в возрасте до 30 лет. У них преступник отбирал мобильные телефоны и деньги.
Полиция ищет пострадавшик от действий подозреваемого:
Приметы: на вид 22-25 лет, рост 175-180 с., среднего телосложения, смуглый цвет кожи, волосы темные.
Всем, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, нужно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части Управления МВД России по Самаре: 373-76-33, 373-76-34.
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