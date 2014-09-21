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Бассейн «Чайка» в Струковском саду демонтирует «Строймонтажкомплект»

Самарское ООО "СтройМонтажКомплект" демонтирует остатки бассейна «Чайка» в Струковском саду. Конкурсная комиссия рекомендует департаменту градостроительства Самары заключить контракт с этой компанией.

"СтройМонтажКомплект" снизил начальную цену аукциона с 9,301 млн рублей до 7,859 млн рублей. Это самая низкая цена из тех, что предложили четыре участника аукциона.

За два месяца после заключения контракта подрядчик должен разрушить надземную и подземную части бассейна, вывезти строительный мусор, а на освободившуюся территорию завезти грунт, посадить деревья и кустарники, а также и посеять газоны «партерные, мавританские и обыкновенные».

Теги: ООО "СтройМонтажКомплект", бассейн Чайка, струковский сад

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