Бассейн «Чайка» в Струковском саду демонтирует «Строймонтажкомплект»
Самарское ООО "СтройМонтажКомплект" демонтирует остатки бассейна «Чайка» в Струковском саду. Конкурсная комиссия рекомендует департаменту градостроительства Самары заключить контракт с этой компанией.
"СтройМонтажКомплект" снизил начальную цену аукциона с 9,301 млн рублей до 7,859 млн рублей. Это самая низкая цена из тех, что предложили четыре участника аукциона.
За два месяца после заключения контракта подрядчик должен разрушить надземную и подземную части бассейна, вывезти строительный мусор, а на освободившуюся территорию завезти грунт, посадить деревья и кустарники, а также и посеять газоны «партерные, мавританские и обыкновенные».
Теги: ООО "СтройМонтажКомплект", бассейн Чайка, струковский сад
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
18 апреля 2017, 12:29
Струковский сад реконструируют за 227 млн рублей
Комментариев: 0
|В 705,4 млн рублей оценили реконструкцию Струковского сада и пл. Куйбышева
21 ноября 2016, 09:53
|Бюджет Самары стал больше на 1,2 млрд рублей
10 июня 2016, 12:27
|В Струковском парке пройдет "Ярмарка танцев"
19 сентября 2015, 12:31
|В Самаре пройдет ярмарка танцев
21 сентября 2014, 11:02
|Мэрия Тольятти опубликовала список мест, опасных для купания
Сегодня, 17:45
|Самарский университет примет на бюджет 2616 студентов
Сегодня, 17:27
|В Самаре - премьера фильма о чешском сопротивлении «Антропоид»
Сегодня, 17:11
|Граждане Шенталинского района решили скидываться по 200 рублей
Сегодня, 17:04
|Когда и где в Самарской области запрещено продавать алкоголь
Сегодня, 16:32