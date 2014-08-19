Сегодня, 13:12

В Самаре обещают град

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19.00 21 июня до 19.00 22 июня в большинстве районов Самарской области ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 11-16°. Днем - 20-25°.

В Самаре ночью ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха - 14-16°. Днем также ожидаются гроза с градом. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура воздуха - 22-24°.

Теги: гроза

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.