В Самаре обещают град
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19.00 21 июня до 19.00 22 июня в большинстве районов Самарской области ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 11-16°. Днем - 20-25°.
В Самаре ночью ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха - 14-16°. Днем также ожидаются гроза с градом. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура воздуха - 22-24°.
Теги: гроза
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
1 июня 2017, 14:26
На Самару надвигается гроза с сильным ветром
Комментариев: 0
|На Самару надвигается гроза со шквалом
1 августа 2016, 11:45
|В Самаре может резко ухудшиться погода
30 июля 2015, 14:21
|Мэрия Самары опять ждет град
21 июля 2015, 14:46
|Грозы, сильный ветер, ливни и град
19 августа 2014, 15:06
|В Самаре больше всего православных
Сегодня, 14:46
|От клещей в Самарской области пострадали 3,5 тыс. человек
Сегодня, 14:45
|Бассейн «Чайка» в Струковском саду демонтирует «Строймонтажкомплект»
Сегодня, 13:21
|Граждане должны за электричество более 613 млн рублей
Сегодня, 13:13
|И. о. главы администрации Советского района назначили Сергея Карсунцева
Сегодня, 12:48