Главное за сегодня: 
За окном: +23, завтра: +20
 Сегодня, 13:13 
Рейтинг: 0 
Граждане должны за электричество более 613 млн рублей

Общий долг за электроэнергию жителей Самарской области составляет более 613 млн рублей, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». С начала года сумма долга выросла более чем на 25 млн рублей. 

Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле. 

Теги: самараэнерго, долги

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios