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Граждане должны за электричество более 613 млн рублей

Общий долг за электроэнергию жителей Самарской области составляет более 613 млн рублей, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». С начала года сумма долга выросла более чем на 25 млн рублей.

Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле.

Теги: самараэнерго, долги

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