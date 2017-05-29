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Граждане должны за электричество более 613 млн рублей
Граждане должны за электричество более 613 млн рублей
Общий долг за электроэнергию жителей Самарской области составляет более 613 млн рублей, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». С начала года сумма долга выросла более чем на 25 млн рублей.
Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле.
Теги: самараэнерго, долги
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