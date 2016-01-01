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Никто не захотел ремонтировать дороги Самары картами

На аукцион по поиску подрядчика, который должен до конца октября отремонтировать дороги Самары картами, не поступило ни одной заявки от подрядчиков.

МП «Благоустройство» было готово заключить договор на 7, 098 млн рублей.

От подрядчика ждали ремонтов асфальта на 3 400 кв. м (картами по 5 кв. м), 4300 кв. м (картами по 25 кв.м ), а также восстановления ровности проезжей части дорог в Самаре. Адреса в документах не приводятся.

Теги: самара, ремонт картами, дороги

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