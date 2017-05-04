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И. о. главы администрации Советского района назначили Сергея Карсунцева

Совет депутатов Советского района Самары 20 июня принял решение о досрочном прекращении полномочий главы района. И назначил и.о. главы райадминистрации Сергея Карсунцева «на срок до заключения контракта с лицом, назначенным решением Совета депутатов Советского района на должность главы района».

Также Совет выпустил положение о конкурсе на замещение должности главы района. Конкурсная комиссия будет состоять из 20 человек. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ с высшим образованием и опытом работы не менее 4 лет на муниципальной службе. Дату и сроки проведения конкурса определит районный совет депутатов.

Глава администрации Советского района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в автомобильной аварии.

Владимир Сафронов, возглавлял Кировский район с 2013 г., затем был назначен на аналогичный пост в Советском районе в июне 2015 г.  

Затем его переизбрали в декабре 2015 г.

 

Теги: сафронов, советский район, конкурс

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