В Самаре - премьера фильма о чешском сопротивлении «Антропоид»
22 июня Клуб любителей кинематографа «Треугольник» (ЦРК «Художественный») приглашает на кинолекторий «Мировые премьеры» и показ фильма режиссёра Шона Эллиса «Антропоид» (Чехия, Великобритания, Франция, 2016, 16+).
Фильм основан на реальных событиях. В его основу легла операция «Антропоид», проведенная чешским сопротивлением в 1942 г., целью которой было убийство протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии.
Съемки фильма проходили в Праге. Для съемок сцены боя в Церкви Кирилла и Мефодия в студии была построена точная реплика собора. Локации съемок включали в себя Пражский град, Карлов мост.
Ведущий вечера - киновед Роман Черкасов.
Начало - в 19:00.
Стоимость билета – 120 рублей.
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