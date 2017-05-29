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Движение по Московскому шоссе на пересечении с Ракитовским откроют 1 декабря

Движение по Московскому шоссе на пересечении с пр. Кирова откроется 1 сентября, на пересечении с Ракитовским шоссе – 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернской думы.

В конце мая дума сообщала, что оба строящихся тоннеля на Кирова и Ракитовском откроются для движения транспорта 1 сентября.

«Единственное, сомнения есть по благоустройству. В виду погодных условий, возможно, будет проблемным благоустройство тротуаров», - цитирует пресс-служба председателя комитета по транспорту думы Андрея Мурзова.

Напомним, по контракту, заключенному в 2015 г., подрядчик - «Самаратрансстрой» должен был закончить все работы по капремонту Московского шоссе к 1 декабря 2017 г. В документах говорилось, что подрядчик должен не только обновить покрытие дороги, но также переустроить коммуникации и трамвайные линии, демонтировать 236 дорожных знаков, 45 светофоров, 235 рекламных щитов и 22 автопавильона, установить 36 автобусных остановок, 2152 дорожных знака, 462 светофора, сделать 2 развязки в разных уровнях и 2 путепровода длиной почти 50 м каждый. Работы оценили в 6,8 млрд рублей.

Но, как теперь сообщает пресс-служба губернской думы, «со времени заключения госконтракта происходит значительное удорожание материалов и организации начинают нести убытки». На это зампредседателя думы Геннадий Котельников «предложил рассмотреть возможность соответствующей законодательной инициативы по защите прав строительных организаций».

Теги: московское шоссе, ракитовское шоссе, пр. кирова

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