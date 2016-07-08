Вчера, 17:27

Самарский университет примет на бюджет 2616 студентов

Количество бюджетных мест в Самарском университете в этом году станет больше почти на сотню - 2531.

Еще 85 абитуриентов смогут безвозмездно учиться на платных местах - за счет средств Самарской области. В этом году правительство региона выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия).

Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.

Документы от желающих поступить в Самарский университет принимают в манеже по адресу ул. Врубеля, 29г (на территории инженерного кампуса университета).

График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суб. с 10.00 до 14.00.

Выпускники, поступающие по ЕГЭ на очную форму обучения на бюджетные места, смогут подать документы до 26 июля. У абитуриентов, поступающих на направления "Журналистика" и "Телевидение", документы примут до 14 июля.

Срок приёма документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний, - до 18 августа.

Теги: абитуриенты, самарский университет, прием документов

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