Самарский университет примет на бюджет 2616 студентов
Количество бюджетных мест в Самарском университете в этом году станет больше почти на сотню - 2531.
Еще 85 абитуриентов смогут безвозмездно учиться на платных местах - за счет средств Самарской области. В этом году правительство региона выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия).
Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.
Документы от желающих поступить в Самарский университет принимают в манеже по адресу ул. Врубеля, 29г (на территории инженерного кампуса университета).
График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суб. с 10.00 до 14.00.
Выпускники, поступающие по ЕГЭ на очную форму обучения на бюджетные места, смогут подать документы до 26 июля. У абитуриентов, поступающих на направления "Журналистика" и "Телевидение", документы примут до 14 июля.
Срок приёма документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний, - до 18 августа.
Теги: абитуриенты, самарский университет, прием документов
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
19 мая 2017, 17:45
Самарский университет приглашает на День открытых дверей
Комментариев: 0
|Первокурсникам самарского университета дадут по 5000 рублей
25 ноября 2016, 13:13
|Самарскому университету нужно 1,5 млрд рублей
1 ноября 2016, 16:14
|Филфаку Самарского университета добавили специальностей
28 июля 2016, 16:54
|Самарскому университету добавили мест
8 июля 2016, 11:55