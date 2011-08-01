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«Самаратрансстрой» отремонтирует 10 км Красноглинского шоссе за 1,1 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключит два контракта общей стоимостью в 1,1 млрд рублей на ремонт двух участков Красноглинского шоссе с ООО «Самаратрансстрой». ООО было единственным участником обоих аукционов.

Первый этап – ремонт участка дороги км 0+000 – км 5+635. Стоимость контракта 618 млн рублей.

Характеристика участка:

Строительная длина – 5,635 км;

Ширина земляного полотна – 15,0 м;

Ширина проезжей части – 2х(3,5+4,0) м;

Ширина тротуара – 1-3 м.

В перечне работ:

-установка дорожных знаков на стойках – 169 шт;

- установка дорожных знаков с использованием пленки тип Б – 405 шт;

- установка металлического барьерного ограждения – 8348м;

- установка тросового ограждения – 5135 м;

- установка пешеходных ограждений – 5575 м;

- устройство светофоров – 76 шт;

- установка остановочных павильонов – 10шт.

Второй этап - участок Красноглинского шоссе км 5+670 – км 9+785. Стоимость 480 млн рублей.



Характеристика участка:

Строительная длина – 4,115 км;

Ширина земляного полотна – 15,0 м;

Ширина проезжей части – 2х(3,5+4,0) м;

Ширина тротуара – 1-3 м;

В перечне работ:

-установка дорожных знаков на стойках – 58 шт;

- установка дорожных знаков с использованием пленки тип Б – 139 шт;

- установка металлического барьерного ограждения – 5732 м;

- установка тросового ограждения – 3784 м;

- установка пешеходных ограждений – 3463 м;

- устройство светофоров – 31 шт;

- установка остановочных павильонов – 8шт.

Кроме того, на обоих участках нужно переложить дорожное полотно, обустроить тротуары, нанести разметку.

Срок работ по обоим контрактам – до 15 сентября 2018 г.

Напомним, что АО "Гипрострой-Самара" будет капитально ремонтировать путепровод на км 4+668 Красноглинского шоссе.

Компания была единственным участником аукциона. Начальная стоимость аукциона – 45,477 млн рублей.

Работы подрядчик должен начать в июне. Закончить - к 15 августа 2018 г.

Теги: самарастрансстрой, красноглинское шоссе

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