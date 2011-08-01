«Самаратрансстрой» отремонтирует 10 км Красноглинского шоссе за 1,1 млрд рублей
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключит два контракта общей стоимостью в 1,1 млрд рублей на ремонт двух участков Красноглинского шоссе с ООО «Самаратрансстрой». ООО было единственным участником обоих аукционов.
Первый этап – ремонт участка дороги км 0+000 – км 5+635. Стоимость контракта 618 млн рублей.
Характеристика участка:
Строительная длина – 5,635 км;
Ширина земляного полотна – 15,0 м;
Ширина проезжей части – 2х(3,5+4,0) м;
Ширина тротуара – 1-3 м.
В перечне работ:
-установка дорожных знаков на стойках – 169 шт;
- установка дорожных знаков с использованием пленки тип Б – 405 шт;
- установка металлического барьерного ограждения – 8348м;
- установка тросового ограждения – 5135 м;
- установка пешеходных ограждений – 5575 м;
- устройство светофоров – 76 шт;
- установка остановочных павильонов – 10шт.
Второй этап - участок Красноглинского шоссе км 5+670 – км 9+785. Стоимость 480 млн рублей.
Характеристика участка:
Строительная длина – 4,115 км;
Ширина земляного полотна – 15,0 м;
Ширина проезжей части – 2х(3,5+4,0) м;
Ширина тротуара – 1-3 м;
В перечне работ:
-установка дорожных знаков на стойках – 58 шт;
- установка дорожных знаков с использованием пленки тип Б – 139 шт;
- установка металлического барьерного ограждения – 5732 м;
- установка тросового ограждения – 3784 м;
- установка пешеходных ограждений – 3463 м;
- устройство светофоров – 31 шт;
- установка остановочных павильонов – 8шт.
Кроме того, на обоих участках нужно переложить дорожное полотно, обустроить тротуары, нанести разметку.
Срок работ по обоим контрактам – до 15 сентября 2018 г.
Напомним, что АО "Гипрострой-Самара" будет капитально ремонтировать путепровод на км 4+668 Красноглинского шоссе.
Компания была единственным участником аукциона. Начальная стоимость аукциона – 45,477 млн рублей.
Работы подрядчик должен начать в июне. Закончить - к 15 августа 2018 г.
Теги: самарастрансстрой, красноглинское шоссе
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 мая 2017, 14:04
Красноглинское шоссе будет ремонтировать АО «Гипрострой-Самара»
Комментариев: 0
|Ремонт Красноглинского шоссе начнется в июне
26 апреля 2017, 12:38
|Епархия построит место для пикников
18 марта 2014, 11:08
|Красноглинское шоссе помоют за 8 млн рублей
13 марта 2014, 16:41
|Юный водитель впал в кому после крупной аварии
1 августа 2011, 12:51