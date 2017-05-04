Четверо фигурантов по делу об убийстве жены начальника ОМВД Отрадного признали вину
Приволжский окружной военный суд Самары провел первое заседание по делу о покушении на убийство начальника ОМВД России по Отрадному (Самарская область) Дмитрия Вашуркина, а также убийстве его супруги.
На заседании суд приобщил к делу гражданский иск матери погибшей женщины к одному из обвиняемых на 3 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
Четверо из них заявили суду, что признают свою вину частично. Пятая обвиняемая, Кристина Чистякова, признала вину и раскаялась.
Ранее сообщалось, что четверым фигурантам - Виталию Яранкину, Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцуненко - в зависимости от роли каждого инкриминируются разбой, убийство и покушение на убийство, а также похищение важного личного документа.Чистякова, непосредственно не принимавшая участия в преступлении, обвиняется по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
По версии следствия, в ночь на 11 декабря 2016 г. четверо обвиняемых в одном из торговых павильонов Самары встретили не знакомого им ранее подполковника Вашуркина. Заметив на шее мужчины золотую цепочку, они решили его ограбить.
Обвиняемые незаметно проследовали за полицейским до дома, проникли в квартиру и напали на супругов, потребовав драгоценностей и денег.
Обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин, чтобы скрыть нападение, решил убить хозяев. Он взял топор и ударил Вашуркиных. Раненый подполковник потерял сознание, а его жена скончалась на месте.
Общая стоимость похищенного преступниками имущества составила немногим более 41 тыс. рублей.
15 декабря СК РФ сообщил о задержании пятерых подозреваемых жителей Куйбышевского и Кировского районов Самары.
В сообщении говорилось: "Злоумышленники, встретив потерпевших в магазине, осуществили за ними наблюдение, с целью завладения их имуществом. Установив их адрес, подозреваемые вызвали главу семьи на улицу, где нанесли ему телесные повреждения.
Ворвавшись в дом, избили его супругу, затем нанесли обоим рубленые раны топором. После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, принадлежавших потерпевшим и скрылись".
Обвинение было предъявлено 21 декабря прошлого года.
Теги: вашуркины, отрадный, убийство
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