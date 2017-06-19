Вчера, 17:45

Мэрия Тольятти опубликовала список мест, опасных для купания

Мэрия Тольятти предупреждает об опасных для купания местах. К ним относятся озеро в районе АТП-3, Муравьиные острова и Волжский замок.

"Что касается АТП -3, там бьют подводные родники, из-за чего образуется температурный клин, который вызывает у человека судороги. На Муравьиных островах резкий перепад рельефа с одного метра глубины до шести. Любого пловца, попадающего в зону перепада, течением уносит вниз на 6-метровую глубину и задерживает там на 30-40 секунд. Аналогичная ситуация происходит на Волжском замке, где рядом находится выход судов из яхт клуба "Дружба." Несмотря на все предпринимаемые меры, в этих местах за сезон гибнет по несколько человек", - сообщила горадминистрация.

На водоемах Тольятти уже утонуло два человека: 10-летний мальчик на карьере в лесу вдоль улицы Баныкина и молодой мужчина в накопителе ливневых вод возле Детской многопрофильной больницы.

Не менее опасно купание на полуострове Копылово, где вырастают метровые водоросли. Там тонули люди, запутавшись в них недалеко от берега.

В этом году официально открыт только один пляж - "Итальянский пляж" в Центральном районе.

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