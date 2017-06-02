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Директор политехнического колледжа в Сызрани незаконно прибавил себе зарплату

Директор Сызранского политехнического колледжа Александр Незговоров нелегально начислил себе прибавку к зарплате, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Незговоров незаконно установил сам себе прибавку за ученую ступень, несмотря на отсутствие этого пункта в коллективном договоре. Директор приплюсовал к окладу 27 тыс. рублей ежемесячно. Удалось получить прибавку дважды - в январе и феврале этого года, в общем - 54 тыс. рублей, сообщила облпрокуратура.

Расследование угголовного дела продолжается.

Теги: колледж, надбавка, прокуратура

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