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Власти скорректируют старый проект станции метро "Самарская"

На заседании комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике выяснилось, что ул. Ново-Садовую собираются открыть для проезда в сентябре. "При этом будет оставлен технологический проем для продолжения работ под землей. Работы по строительству метрополитена приостанавливаться не будут – сейчас выставляем на торги корректировку старого проекта станции «Самарская»", - заявил руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Реналь Мязитов.

Перегон от "Российской" до "Алабинской", как и саму последнюю станцию, 5 лет строила ГК "Волгатрансстрой". Открыли «Алабинскую» для пассажиров 1 февраля 2015 г. Но работает станция с тех пор с одним тоннелем, поэтому по первому пути на участке от «Российской» до «Алабинской» организовано двустороннее движение поездов.

Отметим, что в конце августа 2016 г. конкурс на окончание строительства этой станции ценой 965 млн рублей выиграло АО "Волгатрансстрой-метро". Кроме других работ, контракт предусматривал и строительство перегонного тоннеля "Алабинская- Самарская". Все работы подрядчик должен завершить к 20 декабря 2017 г.

В апреле губдума сообщала о том, что до 1 сентября работы по устройству дорожного полотна по улице Ново-Садовой от ул. Первомайской до ул. Полевой планируется передать в ведение министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Девять лет назад закрыли движение по улице Ново-Садовая. Чемпионат не за горами, нужно открывать движение. Для того чтобы пустить станцию нужно подкорректировать проект и доторговать порядка 750 миллионов рублей. Как только это будет сделано, подрядчик берет на себя обязательство в течение года, максимум полутора лет достроить всё. В настоящее время, то, что уже отторговано, позволит пустить движение по Ново-Садовой. При этом одна полоса, как нам сказали, будет занята под спуск материалов у метрополитеновцев. Если работы будут идти в соответствии с намеченным графиком, подрядчики успеют завершить дорожные работы в текущем году», - говорил тогда председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам думы Андрей Мурзов.

Теги: метро, самарская

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