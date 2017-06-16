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Детям, родившимся в Тольятти 20 июня, дадут по 10 тыс. рублей

На детей, родившихся 20 июня, в День исторического рождения Тольятти, городские власти дадут родителям единовременное пособие. Размер выплаты -10 тыс. рублей. Если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них.



Для назначения пособия один из родителей должен предоставить в департамент социально обеспечения Тольятти или в МФЦ следующие документы:



— заявление на выплату пособия;

— копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории города, а также его подлинник для сверки;

— копию и подлинник свидетельства о рождении ребенка.



Документы принимаются до 10 июля по адресам:



— департамент социального обеспечения администрации Тольятти: бульвар Ленина, 15, кабинет 66. Телефон: (8482) 54-32-69;

— МАУ «МФЦ»: ул. Юбилейная, 4; ул. Мира, 84; ул. Ярославская, 35. Телефон: (8482) 51-21-21.

Теги: выплаты, тольятти

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