Главное за сегодня: 
За окном: +17, завтра: +23
 Сегодня, 15:54 
Рейтинг: 0 
Судебные приставы напоминают о долгах через коммунальные квитанции

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поместило на 93 тыс. коммунальных квитанций информацию для потребителей-должников. 

"Несвоевременная оплата коммунальных услуг может повлечь за собой применение в отношении должника мер принудительного исполнения, включая ограничения на выезд из Российской Федерации, что особенно актуально в период летних отпусков",  - данная информация размещена на одной из сторон квитанций.

Также в памятке содержится информация о  «Банке данных исполнительных производств», где можно узнать своих долгах и оплатить их без комиссии.

 

Теги: приставы, жкх, квитанции

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios