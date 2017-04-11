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Судебные приставы напоминают о долгах через коммунальные квитанции

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поместило на 93 тыс. коммунальных квитанций информацию для потребителей-должников.

"Несвоевременная оплата коммунальных услуг может повлечь за собой применение в отношении должника мер принудительного исполнения, включая ограничения на выезд из Российской Федерации, что особенно актуально в период летних отпусков", - данная информация размещена на одной из сторон квитанций.

Также в памятке содержится информация о «Банке данных исполнительных производств», где можно узнать своих долгах и оплатить их без комиссии.

Теги: приставы, жкх, квитанции

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