Судебные приставы напоминают о долгах через коммунальные квитанции
Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поместило на 93 тыс. коммунальных квитанций информацию для потребителей-должников.
"Несвоевременная оплата коммунальных услуг может повлечь за собой применение в отношении должника мер принудительного исполнения, включая ограничения на выезд из Российской Федерации, что особенно актуально в период летних отпусков", - данная информация размещена на одной из сторон квитанций.
Также в памятке содержится информация о «Банке данных исполнительных производств», где можно узнать своих долгах и оплатить их без комиссии.
Теги: приставы, жкх, квитанции
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