Сегодня, 15:21

Проектировать ремонт дороги в Чапаевске будет казанская компания

Казанское АО "Институт проектирования транспортных сооружений» будет делать проект капремонта 3,23 км трассы «Самара-Волгоград» (4-ая категория) в Чапаевске. За 4,361 млн рублей. Начальная цена аукциона – 4,845 млн рублей.

На аукцион заявились 4 участника. Второй претендент, которого отметила конкурсная комиссия, - АО «Дорпроект» (Саранск) - предложил свои услуги за 4,118 млн рублей.

Еще два участника – ООО «Автодорсервис» (Ставрополь) и ООО «Автодорпроект» (Кострома) готовы были работать за 3,850 млн и 3,200 млн рублей соответственно.

Инженерно-геодезические и геологические изыскания выбранный проектировщик должен сделать к 20 ноября этого года. Проект и его экспертиза должны быть готовы к 15 мая 2018 г.

Заплатят проектировщику из бюджета Самарской области. Основную часть – 3 млн – в этом году, оставшуюся сумму – в 2018 г.

В апреле уже выбрали подрядчика, который до 1 октября 2018 г. капитально отремонтирует 7,4631 км трассы «Самара-Волгоград» на участке, который проходит через Новокуйбышевск и Чапаевск. Контракт на 190 млн рублей (начальная цена – 191 млн рублей) получило ООО «Стройсервис».

Теги: АО "Институт проектирования транспортных сооружений», «Самара-Волгоград»

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