20 июня 2017, 14:43

ГУП "Стройконтроль" ликвидируют

Правительство Самарской области опуликовало постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия Самарской области "Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". Ликвидационную комиссию будет курировать областное минимущества.

Постановление было подписано еще 15 июня. На сайте официального опубликования появилось сегодня.

Штат предприятия состоит из 31 специалиста, на балансе – 11 автомобилей.

В мае прошлого года в Самаре было возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании госимущества в отношении врио министра имущественных отношений по Самарской области Антона Бекина. Он дал указание подчиненным сокрыть выявленные в ходе проверки предприятия "Стройконтроль" нарушения. Общий ущерб от неправомерного использования имущества и средств областного ГУП "Стройконтроль" следствие оценивало в 9 млн рублей.

В июне этого года был задержан с поличным глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков при получении взятки от директора ГКУ «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Мязитова Р.Ш. «за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения». 5 июня Рубаков заключен под домашний арест.

По данным сайта организации, "Стройконтроль" принимал активное участие в программе "Переселение граждан из аварийного ветхого жилья", по которой введено более 42 880 тыс. кв. м жилья в Елховском, Челно-Вершинском, Сергиевском, Шенталинском, Кинельском, Кинель–Черкасском, Шигонском, Большечерниговском, Кошкинском, Исаклинском районах, в Отрадном, Сызране, Чапаевске, Кинеле, Похвистнево.

По областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы» введены: спортивный комплекс в поселке Суходол Сергиевского района на 2500 мест (первые и вторые пусковые комплексы); стадион «Строитель» в Центральном районе Тольятти на 15000 мест; ФОК «Грация» в Самаре.

По программе «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010 - 2016 г.г.» введены:

школа в селе Осинки Безенчукского района на 600 мест;

школа в селе Елховка Елховского района на 1000 мест;

реконструкция здания школы №2 в районном центре Большая Черниговка на 400 мест;

образовательный центр в г.о. Кинель на 1200 мест с общежитием.

Для справки:

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (ГУП СО «Стройконтроль») - специализированное предприятие, созданное правительством Самарской области.

Учредителем Предприятия является Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области.

Отраслевым органом исполнительной власти Самарской области, в ведомственном подчинении которого находится Предприятие, является министерство строительства Самарской области.

Предприятие создано для решения социальных задач путем осуществления строительного контроля за ходом строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, метрополитена, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, жилищного строительства Самарской области.

Теги: стройконтроль, ликвидация

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