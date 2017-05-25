Сегодня, 14:48

Принимают заявления в 1-е классы новой школы "Южного города"

Сегодня начали принимать заявления в 1-ые классы новой школы в "Южном городе". Подать заявления могут родители (законные представители) детей, зарегистрированных на территории п. Придорожный микрорайона "Южный город", сообщает областной минобр.

Всего в 1 классы планируется принять не менее 300 детей.

Подать заявление можно несколькими способами:

1. Самостоятельно на Региональном портале государственных услуг: https://pgu.samregion.ru/ (родители должны быть зарегистрированы на Региональном портале государственных услуг посредством своего СНИЛС, т.е. иметь возможность авторизоваться в ЕСИА).

2. Лично в школе.

Затем заявитель должен в течение 3-х рабочих дней, не считая дату подачи заявления, принести документы в школу.

Решение о приеме или отказе в приеме документов будт принимать администрация школы "в течение 7 рабочих дней после предоставления заявителем полного пакета документов в школу".

Вся подробная информация о процедуре приема в школу и необходимом пакете документов размещена на официальном сайте школы по адресу: http://www.школаюг.рф

Теги: школа, Южный город, прием в первые классы

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