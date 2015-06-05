На Тольятти движется шторм
Управление по связям с общественностью мэрии Тольятти сообщает, что сегодня, 20 июня, в городе ожидается сильный дождь, гроза, возможен град с усилением шквалистого ветра.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.
Теги: штормовое предупреждение
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Мэрия Тольятти опубликовала штормовое предупреждение
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