Сегодня, 13:36

На Тольятти движется шторм

Управление по связям с общественностью мэрии Тольятти сообщает, что сегодня, 20 июня, в городе ожидается сильный дождь, гроза, возможен град с усилением шквалистого ветра.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.

Теги: штормовое предупреждение

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