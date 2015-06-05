Главное за сегодня: 
За окном: +17, завтра: +23
 Сегодня, 13:36 
Рейтинг: 0 
На Тольятти движется шторм

Управление по связям с общественностью мэрии Тольятти сообщает, что сегодня, 20 июня, в городе ожидается сильный дождь, гроза, возможен град с усилением шквалистого ветра.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.

Теги: штормовое предупреждение

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios