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Самарская больница Пирогова закупит оборудование на 27 млн рублей

Самарская больница им. Пирогова ищет поставщиков медоборудовния. Его закупают к чемпионату мира по футболу.

16, 760 млн рублей – максимальная цена за 13 аппаратов искусственной вентиляции легких. Стоимость оборудования для эндоскопии (4 бронхофиброскопа, 2 гастрофиброскопа и 1 гастровидеоскоп - 10, 260 млн рублей.

Субсидию на покупку оборудования больнице выделяют из бюджета Самарской области.

Поставщиков выберут 10 июля.

Оборудование должно поступить в больницу в январе 2018 г.

Теги: Самарская больница им. Пирогова, медоборудование, чм-2018

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