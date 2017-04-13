Самарская больница Пирогова закупит оборудование на 27 млн рублей
Самарская больница им. Пирогова ищет поставщиков медоборудовния. Его закупают к чемпионату мира по футболу.
16, 760 млн рублей – максимальная цена за 13 аппаратов искусственной вентиляции легких. Стоимость оборудования для эндоскопии (4 бронхофиброскопа, 2 гастрофиброскопа и 1 гастровидеоскоп - 10, 260 млн рублей.
Субсидию на покупку оборудования больнице выделяют из бюджета Самарской области.
Поставщиков выберут 10 июля.
Оборудование должно поступить в больницу в январе 2018 г.
Теги: Самарская больница им. Пирогова, медоборудование, чм-2018
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7 июня 2017, 17:11
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