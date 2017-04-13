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Самарская больница Пирогова закупит оборудование на 27 млн рублей

Самарская больница им. Пирогова ищет поставщиков медоборудовния. Его закупают к чемпионату мира по футболу.

16, 760 млн рублей – максимальная цена за 13 аппаратов искусственной вентиляции легких. Стоимость оборудования для эндоскопии  (4 бронхофиброскопа, 2  гастрофиброскопа и 1 гастровидеоскоп - 10, 260 млн рублей. 

Субсидию на покупку оборудования  больнице выделяют из бюджета Самарской области. 

Поставщиков выберут 10 июля. 

Оборудование должно поступить в больницу в январе 2018 г.

Теги: Самарская больница им. Пирогова, медоборудование, чм-2018

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