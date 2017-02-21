Уровень воды в Куйбышевском водохранилище должен сегодня пойти на спад
Как сообщает пресс-служба Жигулевской ГЭС, уровень воды в Куйбышевском водохранилище начнет снижаться сегодня, 20 июня.
Пока уровень в нижнем бьефе гидроэлектростанции составляет 31,5 м (в обычном режиме 29 м). Сейчас Куйбышевское водохранилище заполнено до отметки форсированного подпорного уровня – 53,3 м. Приток воды в водохранилище на протяжении последнего времени составляет 16 000 м³/с, что превышает среднее многолетние значения для второй половины июня.
Максимальная отметка форсировки водохранилища, предусмотренная проектом, составляет 55,3 м. Максимальные сбросные расходы в период пропуска половодья-2017 достигали 25 000 м3/с.
Теги: жигулевская гэс, уровень воды
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