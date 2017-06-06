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Морковь и капуста в Самарской области подорожали на 11%
Морковь и капуста в Самарской области подорожали на 11%
Заметнее всего за неделю с 13 по 19 июня в Самарской области подорожали морковь и капуста – на 11%, до 45 и 50 рублей за кг соответственно.
Картофель стал дороже на 4,6% (49 руб./кг), яблоки – на 3% (92 руб./кг).
На 5,5% подешевели свежие огурцы – до 79 рублей за кг. На 3% - свежие помидоры, до 119 рублей за кг.
Также на 3% подешевела гречка – до 63 рублей за кг, сообщает Самарастат.
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