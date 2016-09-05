Снегоплавильную станцию в Самаре хотели строить 4 компании
На конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре было подано 4 заявки. Как следует из протокола заседания конкурсной комиссии, в заявках у троих претендентов - ООО «ЮС Когенс», ООО «Паритет Т», ООО «Брик Строй» - не было необходимых документов. Они были только у ООО «СПК».
В апреле сообщалось, что победителя конкурса назовут 15 сентября. С ним будет подписано концессионное соглашение на 15 лет. Саму снегоплавильную станцию концессионер должен будет построить за свой счет и ввести в эксплуатацию к маю 2018 г. Землю под станцией концессионер получит в аренду и будет ежегодно вносить в бюджет Самары плату – не менее 1 млн рублей.
Станцию построят в Железнодорожном районе (Первый переулок) на участке площадью 17 110 кв. м.
Теги: снегоплавильная тсанция, концессия, ооо спк
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