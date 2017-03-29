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В Самарской области отклонения в развитии зерновых культур составляют 30% и более от средних показателей

Национальный союз агростраховщиков (НСА) провел очередной космический мониторинг сельскохозяйственных посевов по Приволжскому федеральному округу.

«Неблагоприятная ситуация с развитием культур наблюдается практически на всей территории Ульяновской и Самарской области, а также в Башкортостане. В зоне риска остается и большая часть Республики Татарстан, за исключением правобережных районов Волги, а также север, запад и северо-запад Оренбургской области. На этой территории, особенно в Самарской и Оренбургской областях, и в Башкортостане отклонения в развитии культур достигают 30% и более от средних показателей. По сравнению с прошлым годом эти показатели снизились на 50-70%, - говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Напомним, в мае НСА сообщал, что майские заморозки не прошли бесследно для сельскохозяйственных культур на большей части территории региона, наблюдается выраженная задержка в развитии растений.

По словам агростраховщиком, ситуация еще хуже ,чем в 2010 г., когда большинство урожая погибло от засухи.

Теги: нса, урожай

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