В Самарской области отклонения в развитии зерновых культур составляют 30% и более от средних показателей
Национальный союз агростраховщиков (НСА) провел очередной космический мониторинг сельскохозяйственных посевов по Приволжскому федеральному округу.
«Неблагоприятная ситуация с развитием культур наблюдается практически на всей территории Ульяновской и Самарской области, а также в Башкортостане. В зоне риска остается и большая часть Республики Татарстан, за исключением правобережных районов Волги, а также север, запад и северо-запад Оренбургской области. На этой территории, особенно в Самарской и Оренбургской областях, и в Башкортостане отклонения в развитии культур достигают 30% и более от средних показателей. По сравнению с прошлым годом эти показатели снизились на 50-70%, - говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
Напомним, в мае НСА сообщал, что майские заморозки не прошли бесследно для сельскохозяйственных культур на большей части территории региона, наблюдается выраженная задержка в развитии растений.
По словам агростраховщиком, ситуация еще хуже ,чем в 2010 г., когда большинство урожая погибло от засухи.
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