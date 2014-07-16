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Корпорация «Кошелев» построит жилье в Сергиевом Посаде

Корпорация «Кошелев» займется развитием своего первого проекта в Подмосковье, сообщил “Ъ” ее владелец Владимир Кошелев. По его словам, компания планирует застроить 50,1 га в Сергиево-Посадском районе.

Участок недалеко от центральной части Сергиева Посада компания получила в аренду, выиграв аукцион АИЖК летом прошлого года. Эта площадка ранее находилась в управлении у племенного птицеводческого завода «Конкурсный». В АИЖК подтвердили факт заключения договора аренды. Там же сообщили, что 5,7 га из этого участка в дальнейшем будут выделены для строительства западного объезда Сергиева Посада.

По словам Кошелева, в Сергиево-Посадском районе предварительно предполагается строительство 200 тыс. кв. м недвижимости, из которых 160,4 тыс. кв. м - жилье экономкласса, остальное -инфраструктура.

Проект предполагает строительство двух детсадов на 125 мест, школы на 550 мест, часовни и овальной ярмарочной площади с видом на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. По словам Кошелева, работы на участке начнутся после оформления всей необходимой документации (ориентировочно осенью), а закончатся в 2022 г.. Размер инвестиций в проект он оценивает в 6–7 млрд руб.

Теги: корпорация Кошелев, сергиев посад

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