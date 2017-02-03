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Глава Самары ответит на вопросы в прямом эфире

21 июня глава Самары Олег Фурсов в прямом эфире телеканала «СКАТ» ответит на вопросы самарцев.

Темы – ремонт улично-дорожной сети, благоустройство общественных зон, разработка нового Генплана Самары, организация досуга молодежи в летний период.

Звонки в студию принимаются по телефону 927-98-78.

Начало эфира – в 19.00.

Теги: прямой эфир, фурсов

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