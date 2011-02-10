Сегодня, 10:42
Изменилось время панихиды по актеру Алексею Симковичу
Изменено время гражданской панихиды по заслуженному артисту России и театра юного зрителя "СамАрт" Алексею Симковичу, который скончался 17 июня на 87-м году жизни.
Изменилось время панихиды по актеру Алексею Симковичу
Изменено время гражданской панихиды по заслуженному артисту России и театра юного зрителя "СамАрт" Алексею Симковичу, который скончался 17 июня на 87-м году жизни.
Гражданская панихида состоится 20 июня в 12:30 в Самарском Доме актёра (ул. Вилоновская, 24).
Теги: панихида
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
31 июля 2014, 18:00
Вспомнят павших в Первой мировой
Комментариев: 0
|Семен Варламов вылетел на похороны "Локомотива"
9 сентября 2011, 15:50
|Сегодня в Тольятти прощаются с погибшим хоккеистом
9 сентября 2011, 14:20
|День памяти погибших при пожаре УВД
10 февраля 2011, 16:21
Общество, свежие новости
|Глава Самары ответит на вопросы в прямом эфире
Сегодня, 17:44
|В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий
Сегодня, 17:32
|Самарцы могут попасть на прием к начальнику Самарского УФАС
Сегодня, 17:12
|Власти скорректируют старый проект станции метро "Самарская"
Сегодня, 16:46
|Детям, родившимся в Тольятти 20 июня, дадут по 10 тыс. рублей
Сегодня, 16:08