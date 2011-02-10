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Изменилось время панихиды по актеру Алексею Симковичу

Изменено время гражданской панихиды по заслуженному артисту России и театра юного зрителя "СамАрт" Алексею Симковичу, который скончался 17 июня на 87-м году жизни.



Гражданская панихида состоится 20 июня в 12:30 в Самарском Доме актёра (ул. Вилоновская, 24).

Теги: панихида

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