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Нижний пруд Воронежских озер очистят к концу сентября

Нижний пруд Воронежский озер в Самаре должны очистить к 30 сентября. Департамент городского хозяйства и экологии планирует выбрать подрядчика 3 июля.

После заключения контракта исполнитель должен провести водолазное обследование дна Нижнего пруда (площадь - 147х35 м, глубина - 1,8 м), очистить его от мусора, удалить донные отложения, выровнить рельеф дна с помощью понтонного экскаватора, очистить береговую полосу пруда шириной 1 м от мусора, вывезти мусор и утилизировать его.

Стоимость работ заказчик оценил в 986 011 рублей.

В марте администрация Самары сообщила о том, что на очистку Нижнего пруда из бюджета выделят 1 млн рублей. Это будет первый этап очистки Воронежских озер, анонсировали власти.

Как сообщалось в мае 2014 г., всего на очистку Воронежских озер необходимо примерно 72 млн рублей.

План экологической реабилитации озер в том же году делал «Волгоспецстрой» за 3,9 млн рублей.

Экологическое состояние зоны Воронежских озер специалисты признали неудовлетворительным. Водная поверхность обмелевших прудов частично заболочена, прибрежные участки заросли камышом. Территория рядом захламлена строительным и бытовым мусором, а около южного пруда образовалась стихийная свалка. На всей территории комплекса вымирает флора и фауна.

Теги: Воронежские озера, Нижний пруд

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