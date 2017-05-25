В самарском Политехе открыто 2,3 тыс. бюджетных мест
В самарском политехническом университете началась приемная кампания. В этом году открыто 2297 бюджетных мест (в прошлом - 1231).
Принимать документы по результатам ЕГЭ будут до 26 июля, - до этого срока абитуриенту разрешено поменять выбранное направление.
Абитуриенты смогут подать заявление на любые направления подготовки: бакалавриат, специалитет и в магистратуру.
До 10 июля должны подать заявления и студенты, сдающие внутренние экзамены в вузе.
Принимать документы будут на двух площадках: ул. Первомайская, 18 и Молодогвардейская, 194.
Время работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00; суббота с 10.00 до 15.00; воскресенье – выходной.
Теги: приемная кампания, самгту
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