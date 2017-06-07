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Самарцы могут попасть на прием к начальнику Самарского УФАС
Самарцы могут попасть на прием к начальнику Самарского УФАС
22 июня самарцев приглашают на прием к руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонидом Паком.
Прием состоится по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 210, 3 подъезд.
Запись по телефонам: 8 (846) 242-00-00, 8(846) 200-15-36, 8(846) 200 -15-48.
Начало - в 13:00.
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